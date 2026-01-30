Παναθηναϊκός: Η 12άδα για το ματς με την Βιλερμπάν - Ποιος έμεινε εκτός
Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε τη Λυών για την αναμέτρηση 25η αγωνιστική της Euroleague με 13 παίκτες, με τον Τούρκο τεχνικό να καταλήγει στους 12 «εκλεκτούς» του αγώνα με τη Βιλερμπάν.
Συγκεκριμένα άφησε εκτός 12άδας τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, ενώ είναι εκτός οι τραυματίες Κέντρικ Ναν και Ματίας Λεσόρ. Στην Αθήνα έμεινε ο Μάριους Γκριγκόνις.
Σε αυτό το παιχνίδι επιστρέφουν για λογαριασμό του Παναθηναϊκού οι Τσέντι Όσμαν και Ντίνος Μήτογλου, οι οποίοι είχαν χάσει τα τελευταία παιχνίδια της ομάδας.
Όπερ και σημαίνει ότι ο Εργκίν Άταμαν θα στηριχθεί στους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χολμς, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Τολιόπουλο, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου και Γιούρτσεβεν.
