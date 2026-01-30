Nέος CEO της Euroleague ο Τσους Μπουένο που παίρνει τη θέση του Παούλιους Μοτιεγιούνας, κάτι που σας είχε ενημερώσει το Gazzetta.

To Gazzetta σας είχε ενημερώσει για την ειλημμένη απόφαση των μετόχων ως προς την παύση του Λιθουανού πρώην general manager της Ζάλγκιρις, Παούλιους Μοτιεγιούνας από τα καθήκοντα του CEO της Euroleague, όπως και για το ότι ο Τσους Μπουένο έχει τον πρώτο λόγο για τη θέση του CEO.

Και λίγες μέρες μετά ο Μπουένο εκλέχθηκε νέος CEO της Euroleague, παίρνοντας τη θέση από τον Παούλιους Μοτιεγιούνας.

Ο Μπουένο με ψήφους 13-0 ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος της ψηφοφορίας. Ομόφωνη εκλογή για τον βετεράνο Ισπανό μπασκετμπολίστα που εργάστηκε ως παράγων στην χώρα του, αλλά διετέλεσε και επικεφαλής του NBA Europe.

Ο Ισπανός έχει πολύ καλές σχέσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης και μπορεί να την πείσει προκειμένου να παραμείνει στην Euroleague που πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια.

Να σημειωθεί πως υπήρξαν τρεις ομάδες που στήριξαν αρχικά τον έτερο υποψήφιο, τον Μάικλ Ίλγκνερ, ο οποίος είναι βετεράνιο πολίστας, αλλά επειδή η απόφαση έπρεπε να βγάλει κλίμα ενότητας, εν τέλει όλοι έδωσαν την ψήφο τους στον Μπουένο, που έτυχε της ομόφωνης εκλογής.