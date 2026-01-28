Αποκάλυψη Καλκαβούρα στο Gazz Floor By Novibet: «Ο Τσους Μπουένο έχει τον πρώτο λόγο για τη θέση του CEO της EuroLeague»

Ο Αντώνης Καλκαβούρας αποκάλυψε στο Glass Floor By NoviBet το επικρατέστερο όνομα που βρίσκεται στα σχέδια της EuroLeague, για να αναλάβει ως νέο CEO της διοργάνωσης.

Στο Gazz Floor By Novibet της Τετάρτης (28/01), ο Αντώνης Καλκαβούρας προχώρησε σε μια αποκάλυψη που αφορούν τα νέα δεδομένα που προκύπτουν για τη νέα σελίδα που ανοίγει στην EuroLeague, μετά την φυγή του Μοντεγιούνας από CEO.

Πιο συγκεκριμένα το επικρατέστερο όνομα που είναι στο τραπέζι για να αναλάβει τη θέση που άνοιξε είναι αυτό το Τσους Μπουένο. Ο συγκεκριμένος δούλευε στο NBA ως παράγοντας και πλέον είναι έτοιμος να αναλάβει τη θέση του διευθύνων συμβούλου της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και πιθανόν να μπορεί να «ζεστάνει» το κλίμα με την αντίπαλη πλευρά.

Επίσης πρόσθεσε, πως ο Ισπανός έχει πολύ καλές σχέσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης και μπορεί να την πείσει προκειμένου να παραμείνει στη λίγκα που πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια και αν όντως γίνει ο νέος CEO στο επόμενο συμβούλιο, θα αναλάβει από λήψεως της απόφασης και δεν θα κλείσει τη σεζόν ο Παούλιος Μοτιεγιούνας.