Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε τα παιχνίδια της Euroleague
Στη μάχη της 25ης αγωνιστικής της Euroleague ρίχνεται απόψε (30/1) ο Παναθηναϊκός, που έχει εκτός έδρας αναμέτρηση στη Γαλλία, χωρίς τον Κέντρικ Ναν στην διάθεσή του.
Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν φιλοξενείται από τη Βιλερμπάν, με μοναδικό στόχο το διπλό που θα του φέρει την 15η νίκη και κυρίως ηρεμία, ενόψει της ερχόμενης «διαβολοβδομάδας», όπου στο πρόγραμμα υπάρχουν η Ρεάλ Μαδρίτης (3/2, εντός) και Παρτίζαν (5/2, εκτός).
Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 21:45 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime. Νωρίτερα, η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια (20:30, Novasports 4), ο Ερυθρός Αστέρας την Ντουμπάι (21:30, Novasports Start) και η Μπασκόνια τη Ζαλγκίρις (21:30, Novasports 5).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Μονακό - Βίρτους Μπολόνια (20:30, Novasports 4)
- Ερυθρός Αστέρας - Ντουμπάι (21:30, Novasports Start)
- Μπασκόνια - Ζαλγκίρις (21:30, Novasports 5)
- Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός (21:45, Novasports Prime)
