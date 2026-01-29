Ο Γιώργος Κούβαρης ανέφερε στο «Gazz Floor by Novibet» ότι ο Παναθηναϊκός περιμένει το trade deadline στο NBA προκειμένου να δρομολογήσει και την επόμενη κίνησή του.

Παίκτη ο οποίος θα μπορέσει να κάνει την διαφορά θέλει να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός από την άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Κούβαρης στην εκπομπή «Gazz Floor by Novibet» οι «πράσινοι» έχουν ανοικτά τα μάτια στο trade deadline της 5ης Φεβρουαρίου στο NBA περιμένοντας τις εξελίξεις ώστε να προχωρήσουν σε κάποια κίνηση για την ενίσχυση του ρόστερ.

Ανάμεσα στα ονόματα που έχει πολύ ψηλά στη λίστα ο Παναθηναϊκός είναι ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε ο οποίος έκανε και σχετική δήλωση για πιθανή επιστροφή του στην Ευρώπη, όπως επίσης και ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, η περίπτωση του οποίου παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες αναφορικά με την θέληση του ίδιου του παίκτη να παραμείνει στο NBA.

Δείτε τα όσα είπε ο Γιώργος Κούβαρης για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από το 58:30