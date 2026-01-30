Ποέτα: «Ο Λορέντζο Μπράουν είναι οριστικά εκτός πλάνων»

Ο Πέπε Ποέτα ξεκαθάρισε πως ο Λορέντζο Μπράουν δεν υπολογίζεται πλέον από την Αρμάνι Μιλάνο με την απόφαση να είναι οριστική.

Την 12η νίκη της βρήκε η Αρμάνι, επικρατώντας της Παρτίζαν με 85-79 στο Μιλάνο για την 25η αγωνιστική της EuroLeague.

Στο συγκεκριμένο ματς, ο Τζουζέπε Ποέτα αποφάσισε να αφήσει εκτός δωδεκάδας τον Λορέντζο Μπράουν βάζοντας ακόμη περισσότερη... φωτιά στις φήμες που θέλουν τον Αμερικανό παίκτη να είναι με το ένα πόδι εκτός ομάδας. Ο ίδιος ο προπονητής μετά το φινάλε της αναμέτρησης επιβεβαίωσε πως ο Μπράουν είναι εκτός πλάνων με την απόφαση να είναι τελική.

Αναλυτικά

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέψαμε στις νίκες. Δεν ήταν εύκολο απόψε γιατί βρίσκονται σε καλή φόρμα και έχουν αυτοπεποίθηση. Όταν προσπάθησαν να επιστρέψουν, είχαμε κάποια θέματα ψυχολογίας, όμως αντιδράσαμε καλά και είμαστε χαρούμενοι με τη νίκη.

Είδα περισσότερη πειθαρχία σήμερα. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί για σαράντα λεπτά, χωρίς να φεύγουμε από το πλάνο μας, ειδικά στα κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού.

Δυστυχώς ο Μπολμάρο τραυματίστηκε, που αποτελεί κακό νέο λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του για εμάς, ειδικά στην άμυνα.

Ο Μπράουν; Η απόφασή μας είναι τελική και συμφωνήσαμε με την ομάδα. Δεν αποτελεί μέρος των τεχνικών μας πλάνων. Κρατάμε την προσοχή μας στην αγορά, όμως έχουμε πάρει μόνο έναν παίκτη. Επομένως θα εκτιμήσουμε την κατάσταση και κάθε πιθανή κίνηση».