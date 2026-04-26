Βενέτσια-Αρμάνι Μιλάνο 85-90: «Διπλό» με Μπρουκς και Μπολμάρο
Η Αρμάνι Μιλάνο συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στην ιταλική λίγκα, καθώς επικράτησε της Βενέτσια με 85-90, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής.
Οι φιλοξενούμενοι διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα, κάνοντας σωστή διαχείριση στο δεύτερο ημίχρονο, όταν η Βενέτσια προσπάθησε να αντιδράσει.
Ο Λεάντρο Μπολμάρο ηγήθηκε επιθετικά της Αρμάνι, σημειώνοντας 19 πόντους με 8/12 δίποντα, 1/3 τρίποντα και πέντε ριμπάουντ σε 26 λεπτά συμμετοχής, ενώ ο Άρμονι Μπρουκς πρόσθεσε 12 πόντους και δύο ριμπάουντ.
Για τη Βενέτσια, ο Αρ Τζέι Κόουλ πέτυχε 29 πόντους με 4/8 τρίποντα, όμως οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές. Έτσι, η Αρμάνι βελτίωσε το ρεκόρ της σε 19-7 και συνεχίζει μόνη στην τρίτη θέση της κατάταξης.
Τα δεκάλεπτα: 14-27, 39-52, 62-66, 85-90.
Αποτελέσματα-28η αγωνιστική
- Ούντινε-Καντού 95-83
- Νάπολι-Τρέντο 84-74
- Βενέτσια-Αρμάνι Μιλάνο 85-90
- Βαρέζε-Κρεμόνα 84-75
- Ρέτζιο Εμίλια-Ντερτόνα Τορτόνα 88-69
- Βίρτους-Τριέστε 95-81
- Μπρέσια-Τρεβίζο 90-99
