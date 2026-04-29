Ο Τζος Νίμπο είναι ο δεύτερος σέντερ μετά τον Μόουζες Ράιτ που θέλει να εντάξει στο ρόστερ της Μπαρτσελόνα ο Τσάβι Πασκουάλ.

Να ανανεώσει πλήρως την γραμμή των ψηλών της Μπαρτσελόνα θέλει ο Τσάβι Πασκουάλ, μετά την αποτυχημένη σεζόν στη Euroleague, όπου οι Καταλανοί δεν μπόρεσαν να φτάσουν στα playoffs και γι’ αυτό το λόγο έχει βάλει στο... μάτι τον Τζος Νίμπο (29χρ., 2.06).

Πριν από περίπου ένα μήνα ισπανικά δημοσιεύματα ανέφεραν για πρώτη φορά το όνομα του, αλλά πλέον ο προπονητής των μπλαουγκράνα έχει δρομολογήσει τις εξελίξεις για την απόκτηση του σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta.

Ο δυναμικός σέντερ τη φετινή σεζόν στην Euroleague είχε σε 26 αγώνες, 10.2 πόντους μέσο όρο και 5.5 ριμπάουντ σε 21:32 λεπτά συμμετοχής με τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο. Οι διοικούντες της Μπαρτσελόνα είναι σε ανοικτή γραμμή με τον παίκτη και σύντομα αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις.

Άλλωστε, ο τεχνικός της ομάδας Τσάβι Πασκουάλ θέλει στον σχεδιασμό της νέας σεζόν να διαθέτει δυο αθλητικούς ψηλούς όπως είναι ο Τζος Νίμπο και ο Μόουζες Ράιτ, προκειμένου να κάνει αναβάθμιση από το δίδυμο των Γιαν Βέσελι και Γουίλι Ερνανγκόμεθ.

Εάν σ’ αυτό συνυπολογιστεί πως και ο Μάικ Τζέιμς είναι μια ανάσα από την ανακοίνωση της συμφωνίας του με τους Καταλανούς για συμβόλαιο δυο ετών και αποδοχές που φτάνουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, τότε γίνεται αντιληπτό, πως μιλάμε για μια διαφορετική ομάδα την επόμενη χρονιά.

