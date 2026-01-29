Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα: Το τρομερό πρώτο δεκάλεπτο του Βεζένκοβ!

Newsroom
vezenkov_eurokinisi
Ο Σάσα Βεζένκοβ έχει ξεκινήσει… καυτός στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπαρτσελόνα, σκοράροντας 12 πόντους μόλις στο πρώτο δεκάλεπτο.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ για την 26η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Σάσα Βενζέκοβ, έχει ξεκινήσει… καυτός στην αναμέτρηση και είναι ο... ενορχηστρωτής στην επίθεση των «ερυθρολεύκων» στο πρώτο δεκάλεπτο που βρήκε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να σκοράρει 27 πόντους.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ, μέτρησε 12 πόντους με (3/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα), 14 ριμπάουντ, έχοντας συμπληρώσει ήδη 14 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, μόλις στο πρώτο δεκάλεπτο.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν ο 31 παίκτης των Πειραιωτών έχει μ.ο 19.4 πόντους, 6.7 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ και έχει βάλει… πλώρη για το βραβείο του πολυτιμότερου της χρονιάς.

 

@Photo credits: eurokinissi, (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     