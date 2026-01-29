Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα: Το τρομερό πρώτο δεκάλεπτο του Βεζένκοβ!
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ για την 26η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Σάσα Βενζέκοβ, έχει ξεκινήσει… καυτός στην αναμέτρηση και είναι ο... ενορχηστρωτής στην επίθεση των «ερυθρολεύκων» στο πρώτο δεκάλεπτο που βρήκε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να σκοράρει 27 πόντους.
Ο Βούλγαρος φόργουορντ, μέτρησε 12 πόντους με (3/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα), 14 ριμπάουντ, έχοντας συμπληρώσει ήδη 14 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, μόλις στο πρώτο δεκάλεπτο.
Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν ο 31 παίκτης των Πειραιωτών έχει μ.ο 19.4 πόντους, 6.7 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ και έχει βάλει… πλώρη για το βραβείο του πολυτιμότερου της χρονιάς.
