Ο Σάσα Βεζένκοβ έχει ξεκινήσει… καυτός στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπαρτσελόνα, σκοράροντας 12 πόντους μόλις στο πρώτο δεκάλεπτο.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ για την 26η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Σάσα Βενζέκοβ, έχει ξεκινήσει… καυτός στην αναμέτρηση και είναι ο... ενορχηστρωτής στην επίθεση των «ερυθρολεύκων» στο πρώτο δεκάλεπτο που βρήκε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να σκοράρει 27 πόντους.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ, μέτρησε 12 πόντους με (3/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα), 14 ριμπάουντ, έχοντας συμπληρώσει ήδη 14 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, μόλις στο πρώτο δεκάλεπτο.

Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν ο 31 παίκτης των Πειραιωτών έχει μ.ο 19.4 πόντους, 6.7 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ και έχει βάλει… πλώρη για το βραβείο του πολυτιμότερου της χρονιάς.