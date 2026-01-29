Πριν το τζάμπολ του Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 7 αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε υποβάλει σχετικό αίτημα στην EuroLeague, με την διοργανώτρια αρχή να το αποδέχεται και να επιτρέπει να γίνει κάτι τέτοιο πριν την μεγάλη αναμέτρηση στο ΣΕΦ.

Με αυτό τον τρόπο η ΚΑΕ Ολυμπιακός θέλησε να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων, ενώ την ίδια στιγμή, το μοναδικό πανό που έχει αναρτηθεί στο ΣΕΦ είναι αυτό για τα 7 αετόπουλα που έφυγαν από τη ζωή.