Το... λακωνικό μήνυμα του Φουρνιέ που μετράει αντίστροφα για την κούπα της EuroLeague
Την πρόκριση στο 5ο σερί Final Four πανηγύρισε ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του επί τη Μονακό 85-102 με τον Εβάν Φουρνιέ να στέλνει το δικό του μήνυμα, αμέσως μετά το ματς.
Συγκεκριμένα ο παίκτης των «ερυθρολεύκων», λίγο μετά τη λήξη του αγώνα με τους Μονεγάσκους, ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο x ένα λακωνικό μήνυμα, που δείχνει πως ανυπομονεί για να φτάσει μέχρι την κούπα.
Έγραψε «3/5», που σημαίνει πως ο Ολυμπιακός έχει κάνει τα τρία «βήματα» από τα πέντε μετά τη λήξη της regular season, που χρειάζονται για να κατακτήσει τη EuroLeague. Πλέον απομένουν δύο αγώνες για τους Πειραιώτες, προκειμένου να... ράψουν το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας τους.
Δείτε την ανάρτηση του Φουρνιέ:
3/5— Evan Fournier (@EvanFourmizz) May 5, 2026
