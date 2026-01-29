Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα: Το ζέσταμα του Τζόσεφ πριν την αναμέτρηση
Το video του Gazzetta από την πρώτη προθέρμανση του Κόρι Τζόσεφ με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της EuroLeague με τον Κόρι Τζόσεφ να είναι στην 12άδα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα για το παιχνίδι απέναντι στους Καταλανούς.
Ο Τζόσεφ δέχτηκε την αποθέωση των «ερυθρόλευκων» φιλάθλων κατά τη διάρκεια της πρώτης προθέρμανσής του, ενώ στη συνέχεια μοίρασε αυτόγραφα στους νέους φιλάθλους της ομάδας.
@Photo credits: INTIME
