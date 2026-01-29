Οι φίλοι του έστειλαν το δικό τους μήνυμα για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ στο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο ελληνικός αθλητισμός είναι σοκαρισμένος με τον χαμό των 7 φίλων του ΠΑΟΚ στο δυστύχημα στη Ρουμανία και οι οπαδοί του Ολυμπιακού, όπως έγινε και σε πολλά άλλα γήπεδα της χώρας, έστειλαν το δικό τους μήνυμα για τις αδικοχαμένες ψυχές.

Πριν το παιχνίδι Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα, στο πέταλο της Θύρας 7 ανέβηκε πανό για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ, στο οποίο οι Πειραιώτες έγραψαν τα εξής: «Πετάξτε ψηλά αετοί. Με το κασκόλ στα χέρια η τελευταία σας πνοή».

Να σημειωθεί πως κανένα άλλο πανό δεν ανέβηκε στο πέταλο της Θύρας 7, με τους φίλους του Ολυμπιακού να τιμούν έτσι τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

