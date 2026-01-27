Αρμάνι - Παρτίζαν: Μόνο σε Ιταλούς τα εισιτήρια του αγώνα
Η Αρμάνι Μιλάνο ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Παρτίζαν (29/1, 21:30) για την 25η αγωνιστική της Euroleague και στις εξέδρες του ALLIANZ CLOUD δεν θα υπάρχουν φίλοι της σερβικής ομάδας καθώς δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος στο παιχνίδι.
Συγκεκριμένα η Νομαρχία του Μιλάνου ενέκρινε την πώληση εισιτηρίων αλλά μόνο για τους κατοίκους της Ιταλίας, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο ιταλικός σύλλογος. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάλυσης Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων.
Η Αρμάνι Μιλάνο έχει 11-13 ρεκόρ και βρίσκεται μια νίκη μακριά από την ζωνη του Play In ενώ η Παρτίζαν έχει μόλις 8-16 ρεκόρ.
