Euroleague: Συνάντηση του Μοτιεγιούνας με τον Ευρωπαίο Επίτροπο στις Βρυξέλλες

O Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague είχε συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο και μεταξύ άλλων συζητήθηκε το στρατηγικό όραμα του οργανισμού για τα επόμενα χρόνια.

Στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στι Βρυξέλλες βρέθηκε αντιπροσωπεία της Euroleague Basketball με επικεφαλή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Παούλιους Μοτιεγιούνας. Εκεί υπήρξε συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, Γκλεν Μικάλεφ.

Μεταξύ άλλων, αντάλλαξαν επίσης ιδέες σχετικά με τις υπάρχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το μπάσκετ και ο ευρωπαϊκός αθλητισμός και συμφώνησαν στην ανάγκη διατήρησης στενής συνεργασίας και ανοιχτής συζήτησης για τη βελτίωση ολόκληρου του οικοσυστήματος του αθλήματος.

Aναλυτικά όσα αναφέρει η Euroleague

Μια αντιπροσωπεία της Euroleague Basketball με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Παούλιους Μοτιεγιούνας συναντήθηκε την Πέμπτη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη, τη Νεολαία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, Γκλεν Μικάλεφ, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η αντιπροσωπεία της Euroleague Basketball ενημέρωσε τον Επίτροπο Μικάλεφ για τις τελευταίες εξελίξεις στις διοργανώσεις της, την EuroLeague, το EuroCup και την Adidas NextGen EuroLeague Under-18. Η συζήτηση σκιαγράφησε επίσης το στρατηγικό όραμα του οργανισμού για τα επόμενα χρόνια, με ιδιαίτερη έμφαση στην επέκταση της εμβέλειας και του αντίκτυπού του σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές όπως η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων.

Η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία για μια εις βάθος ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον ρόλο του μπάσκετ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου, τονίζοντας τον ισχυρό αντίκτυπο και την επανεπένδυσή του στην κοινότητα, τη συνέχεια και την ανταγωνιστική αξιοπιστία του, καθώς και τη διατήρηση και επανεπένδυση της αξίας εντός της Ευρώπης.

Ο κ. Μοτιεγιούνας και ο Επίτροπος Μικάλεφ αντάλλαξαν επίσης ιδέες σχετικά με τις υπάρχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το μπάσκετ και ο ευρωπαϊκός αθλητισμός και συμφώνησαν στην ανάγκη διατήρησης στενής συνεργασίας και ανοιχτής συζήτησης για τη βελτίωση ολόκληρου του οικοσυστήματος του μπάσκετ, την τροφοδότηση της μελλοντικής ανάπτυξης του αθλήματος και την παραμονή πιστών στις ευρωπαϊκές αθλητικές αξίες και την ταυτότητα.

Η Euroleague Basketball, εκ μέρους των συμμετεχόντων συλλόγων, επιθυμεί να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της στον Επίτροπο Μικάλεφ και την ομάδα του για τη διαθεσιμότητα και την ανοιχτότητά τους, καθώς και για την ακλόνητη προθυμία τους να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ.