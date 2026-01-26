Το μήνυμα του Τζόσεφ στον κόσμο του Ολυμπιακού: «Ξέρω ότι η ατμόσφαιρα θα είναι τρελή στο γήπεδο»
Το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού, ο Κόρι Τζόσεφ έφτασε περίπου στις 09:00 με πτήση από Μαιάμι μέσω Κωνσταντινούπολης και έκανε τις πρώτς δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου, αναφέροντας πως ήταν εύκολη η απόφαση του, ενώ στάθηκε και στον Γιώργο Μπαρτζώκα, αλλά και τον Βασίλη Σπανούλη.
Ο Καναδός γκαρντ δεν παρέλειψε να στείλει το μήνυμα του στον κόσμο της ομάδας και να τον προετοιμάσει. «Τι κάνετε φίλοι του Ολυμπιακού; Μόλις έφτασα στην Ελλάδα. Τρομερά ενθουσιασμένος για να ξεκινήσω δουλειά και να σας δω όλους. Ξέρω ότι η ατμόσφαιρα θα είναι τρελή στο γήπεδο. Πάμε να τα καταφέρουμε», ήταν τα λόγια του.
Δείτε τον στα social media της ΚΑΕ
Hey 👋🏽 Olympiacos fans!— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) January 26, 2026
You’ve got a message 💌 from Cory Joseph!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/5GhvPzMTYc
