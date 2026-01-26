Το μήνυμα του Τζόσεφ στον κόσμο του Ολυμπιακού: «Ξέρω ότι η ατμόσφαιρα θα είναι τρελή στο γήπεδο»

Ο Κόρι Τζόσεφ έστειλε το μήνυμα του στον κόσμο του Ολυμπιακού μόλις έφτασε στην Ελλάδα.

Το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού, ο Κόρι Τζόσεφ έφτασε περίπου στις 09:00 με πτήση από Μαιάμι μέσω Κωνσταντινούπολης και έκανε τις πρώτς δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου, αναφέροντας πως ήταν εύκολη η απόφαση του, ενώ στάθηκε και στον Γιώργο Μπαρτζώκα, αλλά και τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο Καναδός γκαρντ δεν παρέλειψε να στείλει το μήνυμα του στον κόσμο της ομάδας και να τον προετοιμάσει. «Τι κάνετε φίλοι του Ολυμπιακού; Μόλις έφτασα στην Ελλάδα. Τρομερά ενθουσιασμένος για να ξεκινήσω δουλειά και να σας δω όλους. Ξέρω ότι η ατμόσφαιρα θα είναι τρελή στο γήπεδο. Πάμε να τα καταφέρουμε», ήταν τα λόγια του.

Δείτε τον στα social media της ΚΑΕ