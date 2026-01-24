Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ανέβασε ένα στορι από την προπόνηση που έκανε στα σουτ, με τον Ισπανό να σουτάρει με το μυθικό 91.5% σε 164 προσπάθειες!

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ το έβλεπε... βαρέλι στην προπόνηση του Παναθηναϊκού.

Ο Ισπανός ανέβασε ένα στορι από την προπόνηση που έκανε με το ειδικό gun στο σουτ, με τα αποτελέσματα να δείχνουν το πόσο καλό χέρι έχει, καθώς τα ποσοστά του ήταν εξωφρενικά.

Συγκρκριμένα, όπως φάνηκε από το στόρι του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο Ισπανός σούταρε συνολικά 154 σουτ, ευστοχώντας στα 150!

Από τις δύο γωνίες ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είχε 60/61, από τις δύο 45 μοίρες είχε 60/70 και από την κορυφή μέτρησε 30/33!