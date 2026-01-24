Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Το έβλεπε... βαρέλι με 150 εύστοχα σουτ στην προπόνηση!
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ το έβλεπε... βαρέλι στην προπόνηση του Παναθηναϊκού.
- Το απόλυτο crash test: Η σύγκριση των μπάτζετ Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού ανά θέση - Ποιος υπερτερεί
- Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός: Από το Παρίσι με αγάπη!
- O «Ironman» Σλούκας χρειάζεται βοήθεια
Ο Ισπανός ανέβασε ένα στορι από την προπόνηση που έκανε με το ειδικό gun στο σουτ, με τα αποτελέσματα να δείχνουν το πόσο καλό χέρι έχει, καθώς τα ποσοστά του ήταν εξωφρενικά.
Συγκρκριμένα, όπως φάνηκε από το στόρι του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο Ισπανός σούταρε συνολικά 154 σουτ, ευστοχώντας στα 150!
Από τις δύο γωνίες ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είχε 60/61, από τις δύο 45 μοίρες είχε 60/70 και από την κορυφή μέτρησε 30/33!
Το στόρι του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.