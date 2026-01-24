Στα 36 του χρόνια, ο Κώστας Σλούκας διανύει μία από τις πιο απαιτητικές σεζόν της καριέρας του. Από την προετοιμασία της Εθνικής ομάδας και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket, μέχρι τη EuroLeague με τον Παναθηναϊκό, ο αρχηγός των «πρασίνων» είναι διαρκώς παρών, σταθερά καθοριστικός και αναντικατάστατος.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague γνωρίζοντας την ήττα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Γιαντ Ελιάου και υποχώρησε στην ένατη θέση της κατάταξης, με απολογισμό 14 νίκες και 10 ήττες. Αυτή ήταν η τέταρτη ήττα του τριφυλλιού στα τελευταία έξι παιχνίδια δείχνοντας πώς η νέα χρονιά δεν έχει ξεκίνησει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Στο τέλος του ματς, ο Παναθηναϊκός έχασε τεράστια ευκαιρία να φύγει νικητής από το Τελ Αβίβ, καθώς στην τελευταία επίθεση του αγώνα και με το σκορ στο 73-71, τόσο ο Κώστας Σλούκας στα 18’’ όσο και ο Τζέριαν Γκραντ στα 10’’ αστόχησαν σε διαδοχικά τρίποντα. Ήταν ένα φινάλε που δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα όλης της σεζόν. Γιατί αν υπάρχει ένας παίκτης που κουβαλάει σταθερά και αδιάκοπα την ομάδα, αυτός είναι ο 36χρονος αρχηγός της, ο Κώστας Σλούκας.

Ο «καυτός» Σλούκας μετά το EuroBasket

Η φετινή σεζόν για τον Κώστα Σλούκα δεν ξεκίνησε τον Οκτώβριο, αλλά από τα τέλη Ιουλίου, όταν ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε τη λίστα των παικτών που θα ενσωματώνονταν στην προετοιμασία της Εθνικής ενόψει EuroBasket 2025. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπως είναι λογικό τράβηκε τα... φώτα με την παρουσία του, όμως κι εκείνη του Σλούκα είχε τη δική της ξεχωριστή βαρύτητα, καθώς ο 36χρονος γκαρντ επέστρεψε μετά την απουσία του από MundoBasket 2023 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες της επόμενης χρονιάς.

Ηγήθηκε κατακτώντας με τη «γαλανόλευκη» το χάλκινο μετάλλιο και καταγράφοντας 9,6 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 4,1 ασίστ σε 23,5 λεπτά συμμετοχής, με 48,6% στο τρίποντο. Έτσι συνέχισε όλη η σεζόν του, εκεί που για πολλούς ξεκινάει η δράση, χωρίς ανάσα, χωρίς «σβήσιμο μηχανών».

Στα 36 του χρόνια, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR πραγματοποιεί μία από τις πιο ώριμες και αποδοτικές σεζόν της καριέρας του. Όχι με βάση τον όγκο των πόντων, αλλά με βάση τον έλεγχο του παιχνιδιού και φυσικά την αναγκαιότητά του. Σε 24 αγωνιστικές EuroLeague έχει πατήσει παρκέ συνολικά 482:14 λεπτά (20:58 μ.ό.), μοιράζοντας 122 ασίστ και κάνοντας μόλις 24 λάθη. Η αναλογία ασίστ/λαθών (5,08:1) είναι όχι απλώς κορυφαία, αλλά εξωπραγματική για παίκτη με τέτοιο χρόνο συμμετοχής και τέτοιο βάρος ευθύνης.

Αλάνθαστος απέναντι σε Μπάγερν, Βιλερμπάν, Εφές, Ερυθρό Αστέρα και Χάποελ. Διψήφιος σε ασίστ με Αρμάνι, Παρί, Μπάγερν και Εφές. Σταθερά θετικός στο +/-. Σταθερά ο παίκτης που βάζει τάξη και αποτελεί ουκ ολίγες φορές τον σωτήρα του Παναθηναϊκού. Με 9,6 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 5,3 ασίστ κατά μέσο όρο, ο Σλούκας φανηκε να έχει ρυθμό από το ευρωπαϊκό τουρνουά μπαίνοντας δυναμικά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση από το ξεκίνημα της σεζόν με πολύ μεστές εμφανίσεις και στο σκοράρισμα μεταξύ 8ης και 14ης αγωνιστικής ειδικότερα, ενώ με 19 πόντους και 7 ασίστ στην εντός έδρας ήττα κόντρα στην Αρμάνι συνάμα με 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης αποδεικνύει γιατί αποτελεί τον ηγέτη των «πράσινων».

Η αξία του Σλούκα φαίνεται ακόμη περισσότερο στα τελευταία λεπτά. Στις κατοχές που «βαραίνουν» τα χέρια, όταν όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες, αποτελώντας τον απόλυτο οργανωτή που όλα περνούν από τα χέρια του.

Βοήθειες αγνοούνται

Κάπου εδώ, όμως, η εικόνα αλλάζει. Γιατί όσο κι αν αντέχει, η φθορά και η κούραση είναι πλέον ορατές, όπως είναι φυσιολογικό κι όχι απλά επειδή διανύει το 36ο έτος της ηλικίας του. Στο Τελ Αβίβ, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού επέστρεψε στο παρκέ στο 33’ (65-60) και στα τελευταία 18’’ πήρε ένα τρίποντο που δεν μπήκε, ενώ μετά από πολύ καιρό έμεινε στο απόλυτο «0».

Η «κουλούρα» του (0/2 δίποντα, 0/3 τρίποντα) ήταν η πρώτη του μετά τις 12 Νοεμβρίου 2024, ξανά απέναντι στη Μακάμπι με 463 ημέρες να χρειάζονται για να σημειωθεί ξανά κάτι τέτοιο. Όλα αυτά μάλιστα σε ένα ματς, που ο Παναθηναϊκός έμεινε στους 71 πόντους, τη χαμηλότερη συγκομιδή της σεζόν.

Φυσικά τον δικό της ρόλο διαδραματίζει η απουσία του Κέντρικ Ναν από το ρόστερ, που είναι η μεγαλύτερη για τον Αμερικανό γκαρντ όσο αγωνίζεται με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ενώ, είναι πλέον φανερό πως ο Σλούκας δεν έχει σταθερούς συμπαραστάτες με την κόπωση να βγάζει τα πρώτα σημάδια.

Συγκεκριμένα, ο Τζέριαν Γκραντ δεν έχει την ίδια απόδοση με τα προηγούμενα δύο χρόνια. Τη σεζόν του τίτλου είχε 8,9 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 3,6 ασίστ σε 28:44. Πέρυσι 8,7 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 3,3 ασίστ σε 26:22. Φέτος, έχει πέσει στους 7,2 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ σε 23:35. Ο Σορτς δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί στον ρόλο για τον οποίο αποκτήθηκε, ως ο διάδοχος του Σλούκα και δεν έχει βρει τα πατήματά του με 8 πόντους, 1,4 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ σε 17:25, ενώ έχει δεχθεί τόσο την κριτική από τον κόουτς Άταμαν, όσο και το DNP στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Μπασκόνια.

Το ζήτημα του χρόνου συμμετοχής

Ο χρόνος συμμετοχής του Κώστα Σλούκα είναι ο καθρέφτης της ευθύνης που κουβαλά εδώ και χρόνια και, φέτος περισσότερο από ποτέ και της ανάγκης του Παναθηναϊκού να στηρίζεται πάνω του σχεδόν σε κάθε κρίσιμη συνθήκη.

Τη σεζόν της κατάκτησης του τίτλου, ο αρχηγός των «πρασίνων» έπαιξε κατά μέσο όρο 26:25 λεπτά, συμπληρώνοντας 713:39 συνολικά. Πέρυσι, ο χρόνος του μειώθηκε, αλλά παρέμεινε υψηλός, με 21:34 μέσο όρο και 712:05 λεπτά στο σύνολο της σεζόν. Φέτος, μέχρι στιγμής, μετρά 482:14 λεπτά συμμετοχής και 20:58 κατά μέσο όρο, σε μια χρονιά όμως που δεν ξεκίνησε τον Οκτώβριο, αλλά στα τέλη Ιουλίου, με την Εθνική ομάδα.

Και εκεί βρίσκεται η ουσία. Ο Σλούκας δεν «μπαίνει» απλώς σε μια απαιτητική σεζόν στη EuroLeague με περισσότερες αγωνιστικές σε ηλικία 36 ετών. Κουβαλά ήδη ένα καλοκαίρι γεμάτο ένταση, προετοιμασία και αγώνες υψηλού επιπέδου, χωρίς ουσιαστικό διάλειμμα. Παράλληλα, το συνολικό του φορτίο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση έχει πλέον ξεπεράσει τα 10.000 λεπτά, αριθμός που από μόνος του αποτυπώνει τη διάρκειά του όλα αυτά τα χρόνια.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έχει χάσει μόλις ένα παιχνίδι φέτος, στο Κάουνας απέναντι στη Ζάλγκιρις. Στο ελληνικό πρωτάθλημα απουσίασε μόνο από πέντε αγωνιστικές (1η, 3η, 5η, 11η και 12η). Με απλά λόγια, ο Σλούκας είναι πάντα εκεί. Από την Εθνική, στην EuroLeague, στο πρωτάθλημα. Και όσο κι αν το κίνητρο, όπως ο ίδιος έχει πει, παραμένει αμείωτο, το σώμα καλείται να ανταποκριθεί σε έναν ρυθμό που δεν αφήνει χώρο για πραγματική αποφόρτιση.

Το ερώτημα δεν είναι αν πρέπει να συνεχίσει να σηκώνει μόνος του ένα τέτοιο βάρος, αφού η απάντηση είναι προφανής ότι απαιτούνται και οι υπόλοιποι να δηλώσουν ουσιαστικά «παρών», αλλά μέχρι πότε θα αντέξει ο Παναθηναϊκός να περιμένει από τον Σλούκα και τον Ναν να βγάζουν τα... κάστανα από τη φωτιά.