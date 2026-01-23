Ο Ισμαέλ Μπακό που απασχόλησε τον ΠΑΟΚ, αποτελεί παρελθόν από την Παρί και είναι ελεύθερος να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η Παρί αποδέσμευσε τον Ισαμέλ Μπακό. Η γαλλική ομάδα, μέσω επίσημης ανακοίνωσής της ευχαρίστησε τον Βέλγο σέντερ ο οποίος θα ψάξει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο Μπακό κέντρισε το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και του Γιούρι Ζντοβτς, προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης στη θέση «5».

Προς το «παρόν», δεν υπάρχει στο προσκήνιο να μετακομίσει στη χώρα μας για λογαριασμό του «δικεφάλου», όμως θα είναι στα υπόψιν των ανθρώπων του ΠΑΟΚ.

Οι «ασπρόμαυροι», στρέφουν την προσοχή τους στο ερχόμενο παιχνίδι κόντρα στο Περιστέρι (24/01, 18:15), για την 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Στη φετινή σεζόν ο 31χρονος ψηλός, μέτρησε με τη φανέλα της Παρί, μ.ο 2.6 πόντους και 1.9 ριμπάουντ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Παρί:

«Ευχαριστώ για όλα, Izzy!

Ένα βήμα τελείωσε, αλλά το αποτύπωμα παραμένει. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Ισμαέλ Μπακό για τον επαγγελματισμό του, τα ηλεκτρισμένα καρφώματα του και την υποδειγματική κατάσταση του μυαλού του κάτω από τα χρώματα του Παρισιού».