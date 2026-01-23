Ρογκαβόπουλος: «Έβριζαν τον Αταμάν χωρίς λόγο και αιτία, δεν προκάλεσε»

Για την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Μακάμπι, αναφέρθηκε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ με 75-71, για την 24η αγωνιστική της EuroLeague,.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, πραγματοποίησε δηλώσεις αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης και την ήττα της ομάδας του, αναφέροντας πως τα έδωσαν όλα στο τέλος δεν τα κατάφεραν. Επίσης στάθηκε και στη συμπεριφορά των Ισραηλινών φιλάθλων, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος:

Για την ήττα από τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ: «Δώσαμε ό,τι είχαμε. Έλειπαν κομβικοί παίκτες από τον Παναθηναϊκό όπως οι Όσμαν, Μήτογλου και Ναν. Δεν καταλαβαίνω γιατί ένα γήπεδο να βρίζει τον Αταμάν. Δεν είναι ωραίο, όλη η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη. Έβριζαν τον Αταμάν χωρίς λόγο και αιτία, ο άνθρωπος δεν προκάλεσε. Συνεχίζουμε και ελπίζουμε να γυρίσουν γρήγορα οι τραυματίες».

Για την προσπάθεια του Παναθηναϊκού: «Παλεύουμε, νομίζω ότι όλα τα παιδιά είμαστε σε μία νέα σελίδα. Η ομάδα κάνει την προσπάθεια της, έχουμε τραυματισμούς και κάποια άσχημα αποτελέσματα».

Για τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού: «Είμαστε ενωμένοι! Θα γυρίσει η κατάσταση! Είμαι απογοητευμένος από τη μεταχείριση».