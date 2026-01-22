Παναθηναϊκός: Γιούχα και χειρονομίες στον Άταμαν κατά την είσοδό του στο παρκέ
Συνεχίζεται να επικρατεί τεταμένη ατμόσφαιρα στο Τελ Αβίβ από τους οπαδούς της Μακάμπι πριν την αναμέτρηση κόντα στον Παναθηναϊκό για την 24η αγωνιστικής της Euroleague.
Είχαν προηγηθεί οι αποδοκιμασίες περισσότερων από 300 Ισραηλινών κατά την άφιξη της αποστολή του τριφυλλιού με αποδέκτες τόσο τον Εργκίν Άταμαν, όσο και την υπόλοιπη ομάδα. Μάλιστα, κατά την είσοδό του ο Τούρκος τεχνικός στο γήπεδος δέχτηκε ξανά τις αποδοκιμασίες των φιλάθλων της Μακάμπι, όσο και πολλές χειρονομίες.
Δείτε το βίντεο
Coach Ergin Ataman just entered the arena! ☘️🙌#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/vldiEwPzlh— Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 22, 2026
