Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο Ισραήλ από τη Μακάμπι (21:05), για την 24η αγωνιστική της EuroLeague και θέλει να φύγει με το διπλό.

Στο Τελ Αβίβ (21:05, Νοvasports Prime) κόντρα στη Μακάμπι δοκιμάζεται η ομάδα του Άταμαν για την 24η αγωνιστική της Euroleague. Ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη του επί της Μπασκόνια θέλει να συνεχίσει στον δρόμο των επιτυχιών.

O Εργκίν Άταμαν αναφέρθηκε στο «κλειδί» του αγώνα απέναντι στην «ομάδα του λαού», ενώ ο Καλαϊτζάκης αναφέρθηκε στο στοιχείο που πρέπει να έχει η ομάδα του για να πάρει τη νίκη κόντρα στη Μακάμπι.

Στο 9-14 οι Ισραηλινοί, ενώ στο 14-9 συναντάμε τους πράσινους.

«Ελπίζω πως με τη βοήθεια του κοινού μας θα έχουμε μεγαλύτερη συνέπεια στην απόδοσή μας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κάτας.

Ο Κέντρικ Ναν δεν ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του στην αριστερή ποδοκνημική και δεν ταξιδεύει με τον Παναθηναϊκό για την αναμέτρηση κόντρα στη Μακάμπι, στο Τελ Αβίβ. Εκτός παραμένει ο Ντίνος Μήτογλου.

Eκτός για τη Μακάμπι οι Χάνκινς, Γουόκερ και Ντιμπαρολομέο.

Το πρόγραμμα της ημέρας

19:30 Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός

21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βαλένθια

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ζάλγκιρις Κάουνας

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό

22:00 Παρί-Ντουμπάι BC