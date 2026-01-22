Ολυμπιακός: Η μέρα και η ώρα της επόμενης αναμέτρησης στην EuroLeague

Στο ΣΕΦ την Μπαρτσελόνα, θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Επιστροφή στο γήπεδό του έχει το πρόγραμμα για τον Ολυμπιακό, για την 25η αγωνιστική της EuroLeague, κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Μετά τη νίκη επί της Αναντολού Εφές (68-74) στην Κωνσταντινούπολη, οι «ερυθρόλευκοι», θέλουν να συνεχίσουν στα θετικά αποτελέσματα και καλούνται να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Μπαρτσελόνα, την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στις 21:15.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε ηττηθεί στο παιχνίδι του πρώτου γύρου που είχε γίνει στις 12 Δεκέμβρη στη Βαρκελώνη (98-88) και θέλει να πάρει το «αίμα» του πίσω από τους Ισπανούς.

Η 25η αγωνιστική του Ολυμπιακού:

  • Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα (29/01, 21:15).

 

     

