Ολυμπιακός: Η μέρα και η ώρα της επόμενης αναμέτρησης στην EuroLeague
Επιστροφή στο γήπεδό του έχει το πρόγραμμα για τον Ολυμπιακό, για την 25η αγωνιστική της EuroLeague, κόντρα στην Μπαρτσελόνα.
Μετά τη νίκη επί της Αναντολού Εφές (68-74) στην Κωνσταντινούπολη, οι «ερυθρόλευκοι», θέλουν να συνεχίσουν στα θετικά αποτελέσματα και καλούνται να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Μπαρτσελόνα, την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στις 21:15.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε ηττηθεί στο παιχνίδι του πρώτου γύρου που είχε γίνει στις 12 Δεκέμβρη στη Βαρκελώνη (98-88) και θέλει να πάρει το «αίμα» του πίσω από τους Ισπανούς.
Η 25η αγωνιστική του Ολυμπιακού:
- Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα (29/01, 21:15).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.