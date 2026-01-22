Οι Πειραιώτες φιλοξενούνται απόψε (22/1) από την Τουρκική ομάδα για την 24η αγωνιστική της Euroleague.

Ακόμη μια διαβολοβδομάδα της φετινής σεζόν στη Euroleague φτάνει στο τέλος της για τον Ολυμπιακό απόψε (22/1) με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν μπροστά τους ένα δύσκολο παιχνίδι μακριά από το ΣΕΦ.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα φιλοξενείται από την Αναντολού Εφές, την οποία έχει να κερδίσει στην Τουρκία από το μακρινό πλέον 2017, κάτι που δίνει ένα έξτρα κίνητρο, πέρα από αυτό της νίκης, που αν έρθει θα είναι η 15η εφετινή.

Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 19:30 και θα καλυφθεί απευθείας από το Novasports 4.