Αναντολού Εφές - Ολυμπιακός: Που θα δείτε τον αγώνα για τη Euroleague
Ακόμη μια διαβολοβδομάδα της φετινής σεζόν στη Euroleague φτάνει στο τέλος της για τον Ολυμπιακό απόψε (22/1) με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν μπροστά τους ένα δύσκολο παιχνίδι μακριά από το ΣΕΦ.
Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα φιλοξενείται από την Αναντολού Εφές, την οποία έχει να κερδίσει στην Τουρκία από το μακρινό πλέον 2017, κάτι που δίνει ένα έξτρα κίνητρο, πέρα από αυτό της νίκης, που αν έρθει θα είναι η 15η εφετινή.
Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 19:30 και θα καλυφθεί απευθείας από το Novasports 4.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.