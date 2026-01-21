Λάσο για Ολυμπιακό: «Είναι μία από τις ιστορικές και σημαντικές ομάδες της EuroLeague»

Στην αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά και στο γεμάτο ρόστερ των Πειραιωτών αναφέρθηκε ο Πάμπλο Λάσο στις δηλώσεις του.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη (19:30), για την 24η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Πάμπλο Λάσο στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στην αναμέτρηση με τους «ερυθρόλευκους», λέγοντας πως είναι από τις πιο σημαντικές και ιστορικές ομάδες της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πάμπλο Λάσο:

«Ο Ολυμπιακός είναι μία από τις ιστορικές και σημαντικές ομάδες της EuroLeague. Είναι μια ομάδα που εδώ και πολλά χρόνια αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο με πολύ σημαντικούς παίκτες. Πιθανότατα οι Φουρνιέ και Βεζένκοφ ξεχωρίζουν ως οι βασικοί σκόρερ, όμως ταυτόχρονα μιλάμε για ένα ποιοτικό ρόστερ με παίκτες όπως οι Ντόρσεϊ, Γουόκαπ, Πίτερς και Μιλουτίνοφ, όπου ο καθένας μπορεί να κάνει τη διαφορά. Πρόκειται για μια ομάδα με ταλέντο σε κάθε θέση. Αλλά όπως λέω πάντα, όλα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εμάς. Γνωρίζοντας ότι αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα, αυτός ο αγώνας πρέπει να είναι για εμάς ένας αγώνας υπερηφάνειας.

Παίζουμε στην έδρα μας και για εμάς είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να ξαναβρούμε την αυτοπεποίθησή μας, γιατί ξέρουμε ότι οι νίκες θα μας τη φέρουν πίσω. Όμως, ταυτόχρονα, πρέπει να παίξουμε καλά και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα».

