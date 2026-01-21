Kάτας: «Ελπίζω πως με τη βοήθεια του κοινού μας θα έχουμε μεγαλύτερη συνέπεια στην απόδοσή μας»

Τα λάθη που έκανε η Μακάμπι κόντρα στον Ολυμπιακό και τι πρέπει να βελτιώσει η ομάδα του κόντρα στον Παναθηναϊκό, σχολίασε ο Όντεντ Κάτας στις δηλώσεις του.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Μακάμπι στο Ισραήλ (22/01, 21:15), στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Όντεντ Κάτας στις δηλώσεις του αναφέρθηκε για τον ερχόμενο παιχνίδι κόντρα στους «πράσινους», ενώ επίσης σχολίασε και την ήττα που υπέστη η ομάδα του από τον Ολυμπιακού.

Αναλυτικά όσα είπε Όντεντ Κάτας:

«Ερχόμαστε από ένα παιχνίδι που δεν ξέρω πώς να προσδιορίσω. Ουσιαστικά το χάσαμε στη δεύτερη περίοδο. Είχαμε ένα ξεκάθαρο πλάνο, που ήλπιζα να εφαρμόσουμε καλύτερα. Οι δύο ομάδες δεν ήταν τόσο καλές αμυντικά και αυτό όμως επηρέασε τον τρόπο που παίξαμε στην επίθεση.

Όσο παίζαμε σωστά, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα όπως ο Ολυμπιακός. Αύριο είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Θα πρέπει να δούμε αν θα παίξει ή όχι ο Ναν. Ο Σλούκας είναι ο βασικός δημιουργός και ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα διαφορετικό πλάνο. Ελπίζω πως με τη βοήθεια του κοινού μας θα έχουμε μεγαλύτερη συνέπεια στην απόδοσή μας. Οι αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό έχουν ιστορία. Μετά από μια ήττα θέλουμε να βγάλουμε αντίδραση και θα χρειαστεί μεγάλη ομαδική προσπάθεια και να εκμεταλλευτούμε με έξυπνο τρόπο τα λάθη των αντιπάλων».

