Γουόκαπ: «Η Εφές παίζει καλά αυτή την περίοδο, ο Λι είχε σημαντική παρουσία στα αποδυτήρια»

Για την αναμέτρηση κόντρα στην Εφές, καθώς και για τον πρώην συμπαίκτη του, τον Σέιμπεν Λι μίλησε ο Τόμας Γουόκαπ, κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για Κωνσταντινούπολη.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Αναντολού Εφές (22/01, 19:30), στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Κατά την αναχώρηση της αποστολής των Πειραιωτών, ο Τόμας Γουόκαπ στις δηλώσεις του μίλησε για την αναμέτρηση, ενώ επίσης σχολίασε και το γεγονός πως θα αντιμετωπίσει τον πρώην συμπαίκτη του Σέμπεν Λι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τόμας Γουόκαπ:

«Η Εφές παίζει καλά αυτή την περίοδο, έχει ταλέντο ως ομάδα. Έπαιξαν καλά απέναντι στην Χάποελ και θα είναι απαιτητικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Θα πρέπει να βγάλουμε ενέργεια στην άμυνα πρωτίστως. Η χημεία μας δείχνει εξαιρετική τώρα κι αυτό έρχεται με την κυκλοφορία της μπάλας. Όλοι νιώθουν αυτοπεποίθηση, όλοι παίρνουν επιθέσεις και όσο χτίζουμε πάνω σε αυτό, θα γινόμαστε καλύτεροι. Είναι σημαντικό που έχουμε ένα σερί νικών, δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος από το πρώτο ματς της σεζόν, αλλά αυτή την περίοδο γινόμαστε όλο και καλύτεροι», τόνισε ο διεθνής άσος.

Σε ερώτηση για τον αν σκέφτεται το Final Four: «Όχι, εστιάζουμε στην Εφές».

Για το γεγονός ότι θα βρει απέναντί του τον άλλοτε συμπαίκτη του, Σέιμπεν Λι, είπε: «Ο Σέιμπεν είναι πολύ καλό παιδί, όλοι λυπηθήκαμε που έφυγε γιατί είχε σημαντική παρουσία στα αποδυτήρια. Ανυπομονώ να τον ξαναδώ».

Τέλος, μίλήσε για την παρουσία του Ταϊρίκ Τζόουνς ως τώρα: «Το παιχνίδι του μιλά από μόνο του. Είχε άμεση επίδραση στο παιχνίδι της ομάδας από την πρώτη στιγμή που ήρθε εδώ. Φέρνει πολλή ενέργεια σε άμυνα κι επίθεση, βοηθά στα ριμπάουντ, κλέβει, αλλοιώνει. Είναι φανταστικός ως τώρα».