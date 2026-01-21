Καλαϊτζάκης: «Θεωρώ ότι το γύρισμα της σελίδας έγινε χθες»

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, μίλησε κατά την αποχώρηση του Παναθηναϊκού για Τελ Αβίβ και αναφέρθηκε στο στοιχείο που πρέπει να έχει η ομάδα του για να πάρει τη νίκη κόντρα στη Μακάμπι.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο Ισραήλ από τη Μακάμπι (22/01, 21:05), για την 24η αγωνιστική της EuroLeague.

Κατά την αποχώρηση της αποστολής των «πρασίνων», ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, τοποθετήθηκε για την αναμέτρηση, ενώ τόνισε πως η νίκη κόντρα στην Μπασκόνια ψυχολογική ώθηση στην ομάδα, ενόψει της συνέχειας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης:

«Σε παιχνίδια της Euroleague δεν ξέρεις ποιος θα βγει μπροστά, κάθε παιχνίδι μπορεί να είναι και διαφορετικός πρωταγωνιστής. Χθες ήταν ο Βασίλης (σ.σ. Τολιόπουλος) και οι Έλληνες. Μας έδωσε το παιχνίδι τη δυνατότητα να ανοίξουμε περισσότερο το ροτέισον και να βρεθούμε περισσότεροι Έλληνες στο παρκέ.

Παίζουμε αρκετά χρόνια μαζί. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίξουμε όλοι μαζί. Σε κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικοί πρωταγωνιστές, χθες ήμασταν οι Έλληνες, η νίκη πάντα μετράει, αυτό θέλουμε να κάνουμε και αύριο.

Τον τελευταίο καιρό κακά τα ψέματα δεν είμαστε πολύ καλά, έχουμε κάνει κάποιες κακές ήττες το 2026, ξεκινώντας από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Χθες πήραμε ένα πολύ μεγάλο ψυχολογικό boost. Είναι μία νίκη που τη χρειαζόμασταν πολύ, ψυχολογικά κυρίως. Θέλουμε να χτίσουμε πάνω στη χθεσινή εμφάνιση και να ξεκινήσουμε ένα ακόμα σερί.

Εγώ με τον κόουτς είναι η τρίτη χρονιά που συνεργαζόμαστε, ξέρει τι μπορώ να δώσω στην ομάδα. Κάνω αυτό που ξέρω να κάνω καλά. Ένα παιχνίδι μπορεί να παίξεις, ένα μπορεί να μην παίξεις. Έτσι είναι το μπάσκετ και ο αθλητισμός.

Θεωρώ ότι το γύρισμα της σελίδας έγινε χθες. Πάμε με διαφορετική ψυχολογία στο Τελ Αβίβ, έχει ίσως από τις πιο καυτές έδρες την τελευταία 15ετία. Θα πάμε να πάρουμε το παιχνίδι.

Το κλειδί πάντα είναι η άμυνα, μπορεί να μην το έχουμε δείξει στα τελευταία παιχνίδια. Αν τους αφήσουμε να τρέξουν, θα είναι μία πολύ δύσκολη βραδιά, είναι ένα εκτός έδρας παιχνίδι, πρέπει να τους σταματήσουμε».

