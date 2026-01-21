Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ευχήθηκε καλή επιτυχία στην ομάδα μπάσκετ γυναικών και στάθηκε στο θέμα των εισιτηρίων μέσω θέσης.

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τη μάχη κόντρα στη Ζαγκλέμπιε στο «Telekom Center Athens» για το Eurocup Women (19:00), σε ένα ματς που θα έχει την συμπαράσταση των φίλων του.

Η πράσινη ΚΑΕ ευχήθηκε καλή επιτυχία στην ομάδα μπάσκετ των γυναικών και ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμιά εμπλοκή ή ευθύνη για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων του αγώνα.

Αναλυτικά η θέση των πράσινων

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εύχεται καλή επιτυχία στην ομάδα μπάσκετ γυναικών του Συλλόγου μας η οποία αντιμετωπίζει σήμερα (21/1, 19:00, ΕΡΤ2) την Ζαγκλέμπιε στο Telekom Center Athens. Παράλληλα, για πρώτη και τελευταία φορά, ξεκαθαρίζει πως δεν έχει καμία εμπλοκή ή ευθύνη αναφορικά με τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων και με τη διεξαγωγή τόσο του συγκεκριμένου αγώνα, όσο και των μελλοντικών αγώνων στους οποίους δεν συμμετέχει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

