Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat αναλύει τα πεπραγμένα του Σάσα Βεζένκοβ που παίζει σε ρυθμούς MVP από την αρχή της νέας χρονιάς, βοηθώντας τα μέγιστα τον Ολυμπιακό να χτίσει το σερί του.

Με το 2026 να έχει αφετηρία εκκίνησης ένα ντέρμπι αιωνίων, ο Ολυμπιακός έδειξε από νωρίς τα... δόντια του. Αφού η βελτίωσή του συνδυάζεται πλέον και με νικηφόρα αποτελέσματα, με τον Σάσα Βεζένκοβ να παραδέχεται πως εκείνη η νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό έδωσε την απαιτούμενη ώθηση.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού διανύει πλέον μια εξαιρετική περίοδο φόρμας, η οποία προφανώς και συνδυάζεται με την αγωνιστική άνοδο των Πειραιωτών στο παρκέ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα διακρίνεται όλα αυτά τα χρόνια για τη motion επίθεσή της και παρότι φέτος, έχει μπει λίγο... νερό στο κρασί, σταδιακά επέστρεψε στα γνωστά του στάνταρ απόδοσης.

Με την κυκλοφορία της μπάλας και τον μεγάλο αριθμό δημιουργίας να εξυπηρετούν απόλυτα το παιχνίδι του Βεζένκοβ. Ο οποίος μέσα σε αυτό το διάστημα, από τις αρχές του νέου έτους, έχει εκτοξεύσει την παραγωγικότητά του.

Καθόλου τυχαίο βέβαια, αφού το δικό του επιθετικό παιχνίδι, με τα διαρκή κοψίματα και την κίνηση μακριά από την μπάλα, μπορεί να αναδειχθεί στον μέγιστο βαθμό, όταν όλα τα κομμάτια βρίσκονται στη θέση τους.

Ο Βεζένκοβ έχει εκτοξεύσει τα ποσοστά του

Πέντε αναμετρήσεις EuroLeague, τέσσερις νίκες και μία ήττα για τον Ολυμπιακό. Με την ήττα να έρχεται στην Κωνσταντινούπολη από την Φενέρμπαχτσε, σε ένα ματς που οι Πειραιώτες παρατάχθηκαν χωρίς τον Μιλουτίνοφ και φυσικά δεν είχε ενταχθεί ακόμα ο Τζόουνς.

Ακόμα και εκεί, ο Βεζένκοβ είχε σταθερούς τους επιθετικούς του δείκτες. Σε αυτό το διάστημα, ο φόργουορντ των Πειραιωτών μετράει 16/25 τρίποντα, έχοντας το ασύλληπτο 86.5% στο True Shooting %.

Ποσοστό που δε συναντάει κανείς ακόμα και σε σέντερ που παίζουν μονάχα πάνω από τη στεφάνη. Ο Βεζένκοβ παίζει στα... κόκκινα και σκοράρει με όποιον τρόπο θέλει, όπως φαίνεται στις επιμέρους κατηγορίες από το Hudlinstat.

Μιλάμε άλλωστε για έναν παίκτη που προσφέρει 1.64 πόντους ανά κατοχή σε εύρος 12.8 προσπαθειών εντός παιδιάς. Μονάχα αυτό να κοιτάξει κανείς, δε χρειάζεται να προχωρήσει περαιτέρω.

Οι εκτελέσεις του Βεζένκοβ μέσα στο 2026

Catch n' shoot: 5.2 πόντοι/3.2 κατοχές

Κοψίματα: 2.4 πόντοι/2 κατοχές

Ποστ: 2.4 πόντοι/1.8 κατοχές

Drive: 1.6 πόντοι/1.4 κατοχές

Pick n' roll (roller): 1.2 πόντοι/1.2 κατοχές

Επιθετικό ριμπάουντ: 2 πόντοι/1.2 κατοχές

Pick n' pop: 2.2 πόντοι/1.2 κατοχές

Hand off: 0.6 πόντοι/0.4 κατοχές

Πίσω από σκριν: 1.2 πόντοι/0.4 κατοχές

Pick n' roll (χειριστής): 0.4 πόντοι/0.2 κατοχές

Το shot chart του Βεζένκοβ στην EuroLeague το 2026

Το κάνει να φαίνεται εύκολο

Το αναφέραμε και την προηγούμενη εβδομάδα, πως ο Σάσα Βεζένκοβ παίζει σε τέτοια επίπεδα, που είμαστε συνηθισμένοι με τις 20άρες του, χωρίς αυτό να προξενεί εντύπωση. Φαίνεται, δηλαδή, ως άλλη μια μέρα στη δουλειά, αλλά δεν είναι.

Ακόμα και στο ξεκίνημα της σεζόν, που εννοείται ότι δεν ήταν το ίδιο αποτελεσματικός όπως τώρα, τα νούμερά του άσχημα δεν τα έλεγες. Είναι τέτοιος, όμως, ο πήχης που έχει θέσει και για να αναγνωριστεί πως παίζει σε ρυθμούς... MVP πρέπει να έχει τέτοια αποτελεσματικότητα, όπως αυτήν του 2026.

Όπου και μετράει 25.2 πόντους μέσο όρο, μαζί με 6.2 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ και φυσικά όλα τα δεδομένα στο σουτ και την ευστοχία που αναφέραμε παραπάνω. Είναι φανερό πως... ξεκλείδωσε το MVP mode και αν συνεχίσει στα ίδια επίπεδα ως το φινάλε της κανονικής περιόδου, θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για να επαναλάβει το προσωπικό επίτευγμα του 2023.