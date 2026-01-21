Ο Κέντρικ Ναν δεν ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του στην αριστερή ποδοκνημική και δεν ταξιδεύει με τον Παναθηναϊκό για την αναμέτρηση κόντρα στη Μακάμπι, στο Τελ Αβίβ. Εκτός παραμένει ο Ντίνος Μήτογλου.

Τις υπηρεσίες του Κέντρικ Ναν θα συνεχίσει να στερείται ο Παναθηναϊκός και στην αναμέτρηση απέναντι στη Μακάμπι, στο Τελ Αβίβ, για την 24η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ των «πρασίνων» δεν έχει αγωνιστεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με τον Εργκίν Αταμάν να μην τον έχει στη διάθεσή του από την αναμέτρηση κόντρα στην Μπάγερν.

Μία κάκωση αριστερής ποδοκνημικής τον άφησε στην Αθήνα για θεραπείες και έτσι ο Ναν δεν έπαιξε με την Μπάγερν, καθώς και στα παιχνίδια που ακολούθησαν με ΠΑΟΚ και Μπασκόνια.

Από τη στιγμή που δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του, δε θα ενισχύσει τον Παναθηναϊκό στο Τελ Αβίβ απέναντι στους Ισραηλινούς και έτσι ο Εργκίν Αταμάν θα κληθεί να βρει λύσεις για άλλη μια φορά, χωρίς τον κορυφαίο σκόρερ της ομάδας. Ενώ εκτός παραμένει και ο Ντίνος Μήτογλου, με τη θλάση που τον ταλαιπωρεί μετά από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Θυμίζουμε πως τη φετινή σεζόν ο Ναν μετράει 19.4 πόντους, 3.0 ριμπάουντ και 3.6 τελικές πάσες, για 2.9 λάθη, στα περίπου 30 λεπτά που πατάει παρκέ στην EuroLeague.