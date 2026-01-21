Γκαλμπιάτι: «O Παναθηναϊκός είναι διεκδικητής της EuroLeague»

Τα συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και στον Έργκιν Άταμαν, έδωσε ο Πάολο Γκαλμπιάτι, αμέσως μετά την ήττα της Μπασκόνια από τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μπασκόνια με 93-74, στο «Telekom Center Athens», για την 23η αγωνιστική της EuroLeague.

Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρηση, ο Πάολο Γκαλμπιάτι στη συνέντευξη τύπου, αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στην ομάδα του Άταμαν, όπως επίσης ανέφερε πως οι «πράσινοι» είναι διεκδικητές της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πάολο Γκαλμπιάτι:

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, τον Αταμάν και το επιτελείο του, έπαιξαν ένα κυριαρχικό και έντονο παιχνίδι με επαφή, ήταν καλύτεροι από το τζάμπολ. Δεν μπορέσαμε να παίξουμε το παιχνίδι μας, μας έλειψε πολύ η σκληράδα στην άμυνά μας.

Τα εύσημα πρέπει να πάνε στον Παναθηναϊκό, καθώς με τους έμπειρους παίκτες που έχει ξέφυγε από νωρίς με διψήφια διαφορά και εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Δεν ήμασταν στο επίπεδό τους σήμερα, ο Παναθηναϊκός είναι διεκδικητής της EuroLeague».

