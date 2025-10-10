Μπασκόνια - Παναθηναϊκός 84-86: Το επικό φινάλε με το μεγάλο buzzer beater του Ναν
Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετώπισε τη Μπασκόνια στη Βιτόρια και ύστερα από ένα τρομερό φινάλε, κατάφερε να πάρει τη νίκη με 86-84 στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Euroleague, με ένα μεγάλο buzzer beater του Κέντρικ Ναν.
Μπορεί το σύνολο του Εργκίν Αταμάν αν είχε προηγηθεί και με 17 πόντους, ωστόσο οι γηπεδούχοι μπόρεσαν να επιστρέψουν και πρόσφεραν στους φιλάθλους ένα συγκλονιστικό φινάλε.
Η Euroleague ανέβασε τα τελευταία τρία λεπτά της αναμέτρησης.
Wild end to @Baskonia VS @Paobcgr pic.twitter.com/7CLGi6y2uu— EuroLeague (@EuroLeague) October 10, 2025
