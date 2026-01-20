Ολυμπιακός - Μακάμπι 100-93: Τα highlights της αναμέτρησης
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μακάμπι με 100-93 και συνεχίζει την ανοδική του πορεία! Δείτε τα highlights της αναμέτρησης.
Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στην Μακάμπι με 100-93 και συνεχίζει το σερί θετικών αποτελεσμάτων, σε ένα παιχνίδι που η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε ξανά τους 100 πόντους.
Ο Σάσα Βεζένκοβ με 28 πόντους ήταν για ακόμη μια φορά ό,τι καλύτερο είχε στο παρκέ ο Ολυμπιακός, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ άγγιξε το νταμπλ νταμπλ με 12 πόντους και 9 ασίστ.
Το βίντεο με τα highlights του Ολυμπιακός - Μακάμπι:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.