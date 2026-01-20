Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μακάμπι με 100-93 και συνεχίζει την ανοδική του πορεία! Δείτε τα highlights της αναμέτρησης.

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στην Μακάμπι με 100-93 και συνεχίζει το σερί θετικών αποτελεσμάτων, σε ένα παιχνίδι που η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε ξανά τους 100 πόντους.

Ο Σάσα Βεζένκοβ με 28 πόντους ήταν για ακόμη μια φορά ό,τι καλύτερο είχε στο παρκέ ο Ολυμπιακός, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ άγγιξε το νταμπλ νταμπλ με 12 πόντους και 9 ασίστ.