Τζόουνς: Τα δύο εμφατικά καρφώματα με τη φανέλα του Ολυμπιακού!
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Μακάμπι στο ΣΕΦ, για την 23η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς, στην πρώτη του παρουσία με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων» στην EuroLeague, πραγματοποίησε δύο εμφατικά καρφώματα με το… καλησπέρα και ξεσήκωσε το γήπεδο και τους φιλάθλους των Πειραιωτών.
Μάλιστα, ο Αμερικανός νεοφερμένος σέντερ του Ολυμπιακού, βρήκε τους πρώτους του πόντους στη διοργάνωση με τα… κόκκινα, έπειτα από δυναμικό κάρφωμα με τα δύο χέρια.
Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με τον Τάισον Γουόρντ και έπειτα από alley-oop κάρφωμα, χάρισε ένα ακόμα μοναδικό highlight στην αναμέτρηση.
Δείτε τις φάσεις:
That first JONES SLAM in @Olympiacos_BC Colors! pic.twitter.com/lxHdOYCeuf— EuroLeague (@EuroLeague) January 20, 2026
Oh he is enjoying his EuroLeague @Olympiacos_BC debut...— EuroLeague (@EuroLeague) January 20, 2026
Jones goes SKY HIGH 😤#MotorolaMagicMoment @Moto I @Olympiacos_BC pic.twitter.com/z0d36gpk9P
