Ο Τάϊρικ Τζόουνς συστήθηκε στην EuroLeague με τη φανέλα του Ολυμπιακού, πραγματοποιώντας δύο εμφατικά καρφώματα κόντρα στη Μακάμπι.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Μακάμπι στο ΣΕΦ, για την 23η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς, στην πρώτη του παρουσία με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων» στην EuroLeague, πραγματοποίησε δύο εμφατικά καρφώματα με το… καλησπέρα και ξεσήκωσε το γήπεδο και τους φιλάθλους των Πειραιωτών.

Μάλιστα, ο Αμερικανός νεοφερμένος σέντερ του Ολυμπιακού, βρήκε τους πρώτους του πόντους στη διοργάνωση με τα… κόκκινα, έπειτα από δυναμικό κάρφωμα με τα δύο χέρια.

Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με τον Τάισον Γουόρντ και έπειτα από alley-oop κάρφωμα, χάρισε ένα ακόμα μοναδικό highlight στην αναμέτρηση.