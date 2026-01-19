Euroleague Fantasy Rules: Οι δημοσιογράφοι του Gazzetta αναλύουν τις τοπ επιλογές για τα ματς της 23ης αγωνιστικής

Η μάχη στο Euroleague Fantasy Challenge συνεχίζεται και η ομάδα του Gazzetta παρέα με την bwin παρουσιάζουν τις ομάδες τους στο νέο επεισόδιο του Euroleague Fantasy Rules.

Η 23η αγωνιστική της Euroleague βρίσκεται προ των πυλών και η δράση αναμένεται «καυτή», με νέα διαβολοβδομάδα στο... μενού.

Ο χαμός που επικρατεί στη βαθμολογία της regular season αντανακλάται φυσικά και στο παρκέ του Euroleague Fantasy Challenge, όπου η κούρσα γίνεται ολοένα και πιο αμφίρροπη σε κάθε Λίγκα!

Στο νέο επεισόδιο της σειράς vidcast του Gazzetta, Euroleague Fantasy Rules παρέα με την bwin, επίσημη χορηγό του Euroleague Fantasy, Δημήτρης Οικονόμου (@nadaleiros) και Νίκος Καρφής (@Karpenisiotes) παρουσιάζουν τις ομάδες τους και τις επιλογές τους για την 23η αγωνιστική.

Δες το βίντεο, πάρε ιδέες και κέρδισε μια θέση στην κορυφή της κατάταξης:

Και μην ξεχνάς, αν θες κι εσύ να κοντραριστείς με τις ομάδες των δημοσιογράφων του Gazzetta, έλα στη λίγκα του Euroleague Fantasy... Rules.

Κωδικός: 116450-CGISY