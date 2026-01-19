Κάτας: «Στο προηγούμενο ματς με τον Ολυμπιακό, χάσαμε με πολύ σκληρό τρόπο»

Στις απουσίες που θα έχει η Μακάμπι καθώς και στο πρώτο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό, στάθηκε ο Όντεντ Κάτας στις δηλώσεις του στην αναχώρηση της ομάδα του για Πειραιά.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Μακάμπι (20/01, 19:15), στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Όντεντ Κάτας στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στην αναμέτρηση, τονίζοντας πως θα είναι πρόκληση για εκείνον, να παίξει με τόσες απουσίες κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα.

Επίσης, πρόσθεσε πως θυμάται πώς έχασε το προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στους Πειραιώτες, αναφέροντας πως ήταν σκληρός ο τρόπος με τον οποίο ήρθε η ήττα για τη Μακάμπι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Όντεντ Κάτας:

«Είναι μια δύσκολη εβδομάδα για εμάς. Ο Ολυμπιακός παίζει πολύ καλά. Θυμάμαι στο τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε μαζί τους, χάνουμε με έναν πολύ σκληρό τρόπο. Είναι μια πρόκληση για εμάς να παίξουμε με τόσες απουσίες, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να τα δώσουμε όλα για να κερδίσουμε»

