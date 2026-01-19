Παναθηναϊκός: Αποκαλύφθηκε η τρίτη εμφάνιση
Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει μπροστά του τις αναμετρήσεις με την Μπασκόνια (20/1, εντός) και τη Μακάμπι (22/1, εκτός) στο πλαίσιο της διπλής αγωνιστικής της EuroLeague, ενώ η τρίτη φανέλα των «πράσινων» αποκαλύφθηκε μέσα από ένα εντυπωσιακό βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media.
Συγκεκριμένα, ο Κένεθ Φαρίντ εμφανίστηκε στο βίντεο φορώντας την τρίτη φανέλα του Παναθηναϊκού, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Μια φανέλα δεν είναι απλώς ύφασμα. Είναι αναμνήσεις. Είναι υπερηφάνεια. Κουβαλά τη φωνή όλων όσων στέκονται δίπλα μας. Και όπου κι αν πηγαίνει, ένα πράγμα είναι σίγουρο: ότι θα ακουστεί».
