Ο Κένεθ Φαρίντ φόρεσε και παρουσίασε την τρίτη εμφάνιση του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2025/26.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει μπροστά του τις αναμετρήσεις με την Μπασκόνια (20/1, εντός) και τη Μακάμπι (22/1, εκτός) στο πλαίσιο της διπλής αγωνιστικής της EuroLeague, ενώ η τρίτη φανέλα των «πράσινων» αποκαλύφθηκε μέσα από ένα εντυπωσιακό βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media.

Συγκεκριμένα, ο Κένεθ Φαρίντ εμφανίστηκε στο βίντεο φορώντας την τρίτη φανέλα του Παναθηναϊκού, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Μια φανέλα δεν είναι απλώς ύφασμα. Είναι αναμνήσεις. Είναι υπερηφάνεια. Κουβαλά τη φωνή όλων όσων στέκονται δίπλα μας. Και όπου κι αν πηγαίνει, ένα πράγμα είναι σίγουρο: ότι θα ακουστεί».

