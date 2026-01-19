Χολ για τον ανταγωνισμό στους σέντερ: «Ο ένας βγάζει από τον άλλον το καλύτερο δυνατό»
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Μακάμπι (20/1, 19:15) στο ΣΕΦ και θέλει να συνεχίσει με νίκες. Ο Ντόντα Χολ μίλησε για την αναμέτρηση και στάθηκε στον ανταγωνισμό που υπάρχει στη θέση «5».
«Να συνεχίσουμε να είμαστε αυτοί που είμαστε στα 3 τελευταία ματς. Να παίξουμε άμυνα για 40 λεπτά. Η επίθεση θα μιλήσει από μόνη της. Είχαμε ένα meetint, κοιταχτήκαμε τον καθρέπτη και είδε ο καθένας τι πρέπει να κάνει καλύτερα. Είμαστε πιο συμπαγείς από τότε», είπε αρχικά.
Για το αν αυξάνει τον ανταγωνισμό οι τρεις σέντερ του Ολυμπιακού: «Καλό για όλους μας. Ο ένας βγάζει από τον άλλο το καλύτερο δυνατό, το κάναμε και πριν με τον Μιλουτίνοφ. Τώρα που είναι και ο Ταϊρίκ ο ένας βγάζει το καλύτερο από τον άλλο. Να δώσουμε νίκες στην ομάδα».
