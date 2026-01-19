Κατάμεστο αναμένεται να είναι το ΣΕΦ στο ματς του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι (20/1).

Για άλλη μια φορά ο κόσμος του Ολυμπιακού θα είναι δίπλά σε παίκτες και Γιώργο Μπαρτζώκα. Μόλις 400 εισιτήρια έχουν μείνει απούλητα για το ματς με τη Μακάμπι στο ΣΕΦ, για την 23η αγωνιστική της EuroLeague (20/1, 19:15, Novasports 4) και αναμενεται κατάμεστο το γήπεδο κόντρα στους Ισραηλινούς.

Άρα όπως όλα δείχνουν οδεύουμε προς άλλο ένα sold out τη φετινή σεζόν στην έδρα του Ολυμπιακού. Οι Πειραιώτες προέρχονται από νίκη κόντρα στην Παρτίζαν, ενώ βρίσκονται στο 13-8 στη βαθμολογία της Euroleague.

Από την άλλη πλευρά η Μακάμπι που έχει βελτιωθεί το τελευταίο διάστημα, μετρά 9 νίκες και 13 ήττες.