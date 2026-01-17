Κλουζ - Ντουμπάι 93-110: Επέστρεψε μετά από καιρό ο Μούσα και βοήθησε για το 13/13
Η Ντουμπάι BC συνέχισε την αήττητη πορεία της στην ABA Liga, επικρατώντας της Κλουζ με 110-93 εκτός έδρας, αλλά η σημαντικότερη είδηση της αναμέτρησης ήταν η επιστροφή του Τζάναν Μούσα.
Ο Βόσνιος φόργουορντ πάτησε παρκέ μετά από 104 ημέρες, έχοντας ταλαιπωρηθεί από ένα θέμα στο γόνατο, αλλά έδειξε πως θα είναι πυλώνας της επίθεσης για την ομάδα του Γκόλεματς από εδώ και στο εξής.
Ο Μούσα σκόραρε 13 πόντους στα 11 λεπτά που αγωνίστηκε, έχοντας 2/3 δίποντα, 3/8 τρίποντα και βοήθησε τους Μφιόντου Καμπενγκέλε, ΜακΚίνλεϊ Ράιτ που πέτυχαν από 24, για να κάνει η Ντουμπάι το 13/13 στην ABA Liga.
Τα δεκάλεπτα: 26-31, 52-56, 74-78, 93-110
