Ιστορικό milestone για Σλούκα: Έφτασε τις 2.000 ασίστ στην EuroLeague

Ο Κώστας Σλούκας έπιασε ένα ακόμα milestone όσον αφορά τις ασίστ, φτάνοντας τις 2.000 στην EuroLeague.

Ο Κώστας Σλούκας συνεχίζει να γράφει ιστορία στην EuroLeague, φτάνοντας πλέον τις 2.000 ασίστ στη διοργάνωση. Στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπάγερν, στο Μόναχο για την 22η αγωνιστική, ο Σλούκας χρειαζόταν δύο ασίστ για να πιάσει συνολικά τις 2.000 στη διοργάνωση.

Νωρίς νωρίς έδωσε αυτές που χρειαζόταν, με τη δεύτερη να οδηγεί σε ένα τρίποντο του Τσέντι Όσμαν και να γίνεται πλέον ιστορική για τον ίδιο.

Θυμίζουμε πως ο Σλούκας είναι ο δεύτερος καλύτερος πασέρ της ιστορίας στην EuroLeague, μιλώντας με απόλυτους αριθμούς, πίσω μόνο από τον Νικ Καλάθη που μετράει 2.182 μέχρι και σήμερα.