Ομπστ: Τα δύο μεγάλα τρίποντα που «σκότωσαν» τον Παναθηναϊκό

Δημήτρης Οικονόμου
Αντρέας Ομπστ
Με δύο πολύ μεγάλα τρίποντα, ο Αντρέας Ομπστ τελείωσε την υπόθεση νίκη για την Μπάγερν απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Μόναχο.

Ο Αντρέας Ομπστ έγινε ο ήρωας της Μπάγερν Μονάχου στο φινάλε της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, για να υπογράψει τη νίκη των Βαυαρών στην 22η αγωνιστική.

Ο Ομπστ ευστόχησε σε δύο πολύ μεγάλα σουτ από τρίποντο, δίνοντας στην ομάδα του παράσταση νίκης και τελειώνοντας κάθε ελπίδα για τους «πράσινους. Το πρώτο ήρθε από τα χέρια του για το 82-76, σχεδόν ένα λεπτό πριν το τέλος, ενώ η χαριστική βολή δόθηκε στην επόμενη κατοχή, διαμορφώνοντας το τελικό 85-78.

Το φινάλε της αναμέτρησης βρήκε τον Ομπστ με απολογισμό 15 πόντων, έχοντας 3/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 λάθη σε 24'30''.

 

Τα δύο μεγάλα τρίποντα του Ομπστ

@Photo credits: eurokinissi
     

