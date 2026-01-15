Ο Παναθηναϊκός θα έχει τη θερμή συμπαράσταση των φιλάθλων του καθώς περισσότεροι από 3.000 Έλληνες βρίσκονται στις εξέδρες του SAP Garden.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ: Γιώργος Κούβαρης

Σε... Telekom Center Athens μετέτρεψαν το SAP Garden στο Μόναχο οι φίλοι του Παναθηναϊκού οι οποίοι έδωσαν βροντερό «παρών»!

Περισσότεροι από 3.000 φίλαθλοι των «πρασίνων» έδωσαν δυναμικό «παρών» στις εξέδρες του γηπέδου δημιουργώντας τρομερή ατμόσφαιρα περισσότερη από μία ώρα πριν από το τζάμπολ.

Εκτός του ότι ταξίδεψαν πολλοί στο Μόναχο, ακόμα και ανήμερα του αγώνα προκειμένου να συμπαρασταθούν στην αγαπημένη τους ομάδα, βρέθηκαν στο SAP Garden και πολλοί Έλληνες οι οποίοι είναι κάτοικοι Μονάχου, όπως επίσης και από άλλες πόλεις της Γερμανίας.