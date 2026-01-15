Παναθηναϊκός: Οι ευχές για τα γενέθλια του Σλούκα

Παναθηναϊκός: Οι ευχές για τα γενέθλια του Σλούκα

Ευτυχία Οικονομίδου
Η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Χάποελ
O Παναθηναϊκός ευχήθηκε στον αρχηγό του, Κώστα Σλούκα που γιορτάζει τα 36α γενέθλιά του.

Ο Κώστας Σλούκας γιορτάζει τα 36α γενέθλιά του και ο Παναθηναϊκός του έστειλε τις θερμότερες ευχές του.

«Ευχόμαστε στον Κώστα Σλούκα μια χρονιά γεμάτη υγεία, ευτυχία και περισσότερες επιτυχίες με τους πράσινους», έγραψε σε ανάρτησή της η «πράσινη» ΚΑΕ με τα γενέθλιά του να είναι ανήμερα με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπάγερν στο Μόναχο στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     