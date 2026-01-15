O Παναθηναϊκός ευχήθηκε στον αρχηγό του, Κώστα Σλούκα που γιορτάζει τα 36α γενέθλιά του.

«Ευχόμαστε στον Κώστα Σλούκα μια χρονιά γεμάτη υγεία, ευτυχία και περισσότερες επιτυχίες με τους πράσινους», έγραψε σε ανάρτησή της η «πράσινη» ΚΑΕ με τα γενέθλιά του να είναι ανήμερα με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπάγερν στο Μόναχο στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague.