Παναθηναϊκός: Οι ευχές για τα γενέθλια του Σλούκα
Ο Κώστας Σλούκας γιορτάζει τα 36α γενέθλιά του και ο Παναθηναϊκός του έστειλε τις θερμότερες ευχές του.
«Ευχόμαστε στον Κώστα Σλούκα μια χρονιά γεμάτη υγεία, ευτυχία και περισσότερες επιτυχίες με τους πράσινους», έγραψε σε ανάρτησή της η «πράσινη» ΚΑΕ με τα γενέθλιά του να είναι ανήμερα με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπάγερν στο Μόναχο στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Happy birthday, Captain! 🎂🫡
Wishing Kostas Sloukas a year full of health, happiness, and more success in green! 💚#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/y2sdXtd3e7— Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 15, 2026
