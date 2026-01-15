O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπάγερν στο Μόναχο για την 22η αγωνιστική της EuroLeague. Πού θα δείτε το παιχνίδι.

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στη Γερμανία με στόχο το θετικό αποτέλεσμα που θα τους επιτρέψει να διατηρηθούν σε τροχιά τετράδας προερχόμενοι από τη νίκη στο Telekom Center Athens απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια.

Το «τριφύλλι» θα κληθεί να διαχειριστεί την απουσία του Κέντρικ Ναν, ενός από τους βασικούς πυλώνες της περιφέρειας, ενώ αμφίβολη κρίνεται και η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 20:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Όλες οι σημερινές αναμετρήσεις στη EuroLeague (15/01)