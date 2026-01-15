Μπάγερν - Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε την αναμέτρηση
Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στη Γερμανία με στόχο το θετικό αποτέλεσμα που θα τους επιτρέψει να διατηρηθούν σε τροχιά τετράδας προερχόμενοι από τη νίκη στο Telekom Center Athens απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια.
Το «τριφύλλι» θα κληθεί να διαχειριστεί την απουσία του Κέντρικ Ναν, ενός από τους βασικούς πυλώνες της περιφέρειας, ενώ αμφίβολη κρίνεται και η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν.
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 20:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.
Όλες οι σημερινές αναμετρήσεις στη EuroLeague (15/01)
- 18:00 Ντουμπάι BC - Βίρτους Μπολόνια (Novasports 4)
- 19:30 Αναντολού Εφές - Μπασκόνια (Novasports 5)
- 20:30 Μπάγερν Μονάχου - Παναθηναϊκός (Novasports Prime)
- 21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ζαλγκίρις Κάουνας (Novasports 2)
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ερυθρός Αστέρας (Novasports 6)
- 21:45 Παρί - Μονακό (Novasports 4)
