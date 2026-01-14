Παρτίζαν - Ολυμπιακός: Τα highlights της αναμέτρησης
Ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε στο Βελιγράδι, επικρατώντας της Παρτίζαν με το ευρύ 66-104 για την 22η αγωνιστική της EuroLeague.
Οι Πειραιώτες είχαν για ακόμα ένα βράδυ τον Σάσα Βεζένκοβ πρώτο σκόρερ με 25 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησαν με 12 πόντους οι Τόμας Γουόκαπ, Άλεκ Πίτερς, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ντόντα Χολ.
Με τον Ολυμπιακό να μετράει 16/36 τρίποντα και 28 ασίστ, περνώντας με χαρακτηριστική άνεση από το Βελιγράδι, την ώρα που για την Παρτίζαν πάλεψε μόνος του ο Ντουέιν Ουάσινγκτον με 28 πόντους.
Παρτίζαν - Ολυμπιακός: Τα highlights
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.