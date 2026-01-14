Δείτε πώς ο Ολυμπιακός πέρασε εμφατικά από το Βελιγράδι, επικρατώντας της Παρτίζαν με 104-66 στην 22η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε στο Βελιγράδι, επικρατώντας της Παρτίζαν με το ευρύ 66-104 για την 22η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι Πειραιώτες είχαν για ακόμα ένα βράδυ τον Σάσα Βεζένκοβ πρώτο σκόρερ με 25 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησαν με 12 πόντους οι Τόμας Γουόκαπ, Άλεκ Πίτερς, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ντόντα Χολ.

Με τον Ολυμπιακό να μετράει 16/36 τρίποντα και 28 ασίστ, περνώντας με χαρακτηριστική άνεση από το Βελιγράδι, την ώρα που για την Παρτίζαν πάλεψε μόνος του ο Ντουέιν Ουάσινγκτον με 28 πόντους.