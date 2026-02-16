Παπανικολάου: «Είχαμε ηττηθεί το 2018 από την ΑΕΚ κι αυτές οι εμπειρίες μένουν»

Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε κατά την άφιξη της ομάδας στην Κρήτη για τη σοβαρότητα με την οποία θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ και την ξεκάθαρη προσήλωση στον στόχο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ την Τρίτη (17/02, 20:00) στον προημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», με μία ώρα καθυστέρηση.

Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων», Κώστας Παπανικολάου, μίλησε κατά την άφιξη της ομάδας για τη σημασία της αναμέτρησης με την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα και την προσήλωση σε αυτό και μόνο το παιχνίδι.

«Βρισκόμαστε σε ένα καλό στάδιο αγωνιστικά. Πάντα θέλουμε να συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε μέχρι το τέλος της σεζόν. Μπροστά μας έχουμε μια σημαντική πρόκληση, η οποία ξεκινά από το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αυτό είναι το μοναδικό παιχνίδι που βρίσκεται στο μυαλό μας αυτή τη στιγμή.

Γνωρίζουμε ποιος είναι ο μεγάλος στόχος, όμως όλη μας η προσήλωση και η σκέψη είναι αποκλειστικά στραμμένες στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για τον τελικό, για εμάς δεν υπάρχει κάτι πέρα από το αυριανό παιχνίδι. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ΑΕΚ, είτε προέρχεται από νίκες είτε από ήττες, δεν έχει καμία σχέση με τη δική μας προσπάθεια. Ανεξαρτήτως του πώς φτάνει κάθε ομάδα σε αυτό το σημείο, αυτό δεν επηρεάζει όσα θα συμβούν στο τριήμερο της διοργάνωσης. Όλες οι ομάδες έρχονται με ξεκάθαρο στόχο.

Θέλω επίσης να πω ότι έχω ζήσει αυτή τη διοργάνωση και στο παρελθόν, το 2018, όταν είχαμε ηττηθεί από την ΑΕΚ στον τελικό. Αυτές οι εμπειρίες σου μένουν. Ωστόσο, για εμάς δεν υπάρχει τίποτα πέρα από το παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ είναι μια πολύ καλή και ενισχυμένη ομάδα, με παίκτες ποιότητας και ταλέντου. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε απολύτως συγκεντρωμένοι και σοβαροί, στο 100%, ώστε να διεκδικήσουμε αυτό που θέλουμε και στη συνέχεια να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε».