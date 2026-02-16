Ολυμπιακός: Η άφιξη των «ερυθρόλευκων» στην Κρήτη

Ολυμπιακός: Η άφιξη των «ερυθρόλευκων» στην Κρήτη

Αχιλλέας Μαυροδόντης
bartzokas_gazzetta

Ο Ολυμπιακός κατέφτασε στην Κρήτη για το Final 8 του Κυπέλλου, με τους φίλους των «ερυθρολεύκων» να τους επιφυλάσσουν μια... θερμή υποδοχή.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Έστω και με καθυστέρηση η αποστολή του Ολυμπιακού προσγειώθηκε στο Ηράκλειο ενόψει των αγώνων για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου θα διεξαχθεί στην από τις 17-21 Φεβρουαρίου.

Στην άφιξή τους οι «ερυθρόλευκοι» δέχτηκαν... θερμή υποδοχή από τους οπαδούς τους, που τους περίμεναν στο αεροδρόμιο για να βγάλουν φωτογραφίες και να τους υπογράψουν αυτόγραφα.

bartzokasheraklio

Μάλιστα ξεχωριστή ήταν η στιγμή όταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας δέχτηκε από έναν φίλο του Ολυμπιακού φιλί στο μάγουλο, με τον διεθνή τεχνικό να χαμογελάει.

 

Δείτε το βίντεο του Gazzetta:

@Photo credits: instagram_gazzetta
     

