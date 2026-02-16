Ολυμπιακός: Η άφιξη των «ερυθρόλευκων» στην Κρήτη
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης
Έστω και με καθυστέρηση η αποστολή του Ολυμπιακού προσγειώθηκε στο Ηράκλειο ενόψει των αγώνων για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου θα διεξαχθεί στην από τις 17-21 Φεβρουαρίου.
Στην άφιξή τους οι «ερυθρόλευκοι» δέχτηκαν... θερμή υποδοχή από τους οπαδούς τους, που τους περίμεναν στο αεροδρόμιο για να βγάλουν φωτογραφίες και να τους υπογράψουν αυτόγραφα.
Μάλιστα ξεχωριστή ήταν η στιγμή όταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας δέχτηκε από έναν φίλο του Ολυμπιακού φιλί στο μάγουλο, με τον διεθνή τεχνικό να χαμογελάει.
🔴 Η άφιξη του Ολυμπιακού στη Κρήτη ενόψει του Final 8!
✈️ Αποστολή στο Ηράκλειο: Αχιλλέας Μαυροδόντης, Ευτυχία Οικονομίδου, Γιώργος Κούβαρης#OlympiacosBC pic.twitter.com/KoAiHiZ8XH— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 16, 2026
