Δείτε τα highlights της νίκης του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ στη «SUNEL Arena».

Σε μια ματσάρα στη SUNEL Arena, ο Ολυμπιακός λύγισε την ΑΕΚ που πάλεψε μέχρι το τέλος με 84-94 και κράτησε το αήττητο στη Stoiximan GBL. Στην 4η θέση τερμάτισε η Ένωση στη regular season.

Για τους Πειραιώτες ο Ντόρσεϊ ήταν πρώτος σκόρερ με 14 πόντους μαζί με τον Φουρνιέ. Από την άλλη πλευρά ο Μπάρτλεϊ είχε 19 πόντους και ο Λεκαβίτσιους μέτρησε 13, ενώ ο Γκρέι είχε 14.