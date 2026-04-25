ΑΕΚ - Ολυμπιακός 84-94: Τα highlights της αναμέτρησης
Δείτε τα highlights της νίκης του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ στη «SUNEL Arena».
Σε μια ματσάρα στη SUNEL Arena, ο Ολυμπιακός λύγισε την ΑΕΚ που πάλεψε μέχρι το τέλος με 84-94 και κράτησε το αήττητο στη Stoiximan GBL. Στην 4η θέση τερμάτισε η Ένωση στη regular season.
Για τους Πειραιώτες ο Ντόρσεϊ ήταν πρώτος σκόρερ με 14 πόντους μαζί με τον Φουρνιέ. Από την άλλη πλευρά ο Μπάρτλεϊ είχε 19 πόντους και ο Λεκαβίτσιους μέτρησε 13, ενώ ο Γκρέι είχε 14.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: eurokinissi, (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.